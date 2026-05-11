ホテルニューグランドは、7月1日〜9月30日までの期間で利用できる、夏季限定宿泊プラン「優雅な夏の休日」を販売する。同プランでは、夕日を思わせる淡いピンク色が美しいフランス産ロゼワイン、シェフが心を込めて作る夏野菜を使用した彩り豊かなメニュー、パティシエこだわりの爽やかで夏らしさ溢れる見た目のスイーツをルームサービスで部屋へ届ける。プライベートな空間で楽しむ食事のひと時は、大切な人との語らいの時間にも