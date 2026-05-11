夏に向けて暑さが本格化する中、懸念されているのが「エアコンの2027年問題」です。何が変わるのか、家電量販店で聞きました。5月11日の広島市は、最高気温が25.5度と夏日を記録しました。この先、暑さが厳しくなる中、欠かせないのがエアコンです。一方で、国は2027年4月から、エアコンの省エネ基準を強化。基準を満たしていないモデルは、製造ができなくなる見通しです。いわゆる「2027年問題」です。■エディオン蔦屋家電