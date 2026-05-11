近年、AIを活用した広告が問題となっている。6日には、老舗化粧品メーカーの株式会社ウテナが、作成した交通広告とPR動画が既存アニメに類似していた問題について謝罪。掲出物の取り下げを発表した。 同社は4月27日から交通広告を、5月1日から公式YouTubeでPR動画を公開。「変身ヒロイン風アニメ」をコンセプトに広告を展開していたが、登場するキャラクターが人気アニメ「美少女戦士セーラーム&#