札幌市内の豊平川の河川敷です。管理する北海道開発局の職員が５月１１日朝に追われていたのは、ごみの回収です。どのようなごみの回収に追われていたのでしょうか。（山岡記者）「豊平橋付近の河川敷です。木炭の段ボールや焚き付けや網が捨てられています」放置されていたのは、大型連休中に河川敷で行われていたバーベキューのごみ。さらに、こんなものもー（山岡記者）「貝殻がたくさん、さらに炭もそ