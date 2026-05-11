札幌市内の豊平川の河川敷です。



管理する北海道開発局の職員が５月１１日朝に追われていたのは、ごみの回収です。



どのようなごみの回収に追われていたのでしょうか。



（山岡記者）「豊平橋付近の河川敷です。木炭の段ボールや焚き付けや網が捨てられています」



放置されていたのは、大型連休中に河川敷で行われていたバーベキューのごみ。



さらに、こんなものもー





（山岡記者）「貝殻がたくさん、さらに炭もそのままになっている」河川敷をよく訪れる人はー（河川敷をよく訪れる人）「持ち帰らない人は結構いる。感じ悪いですよね。楽しみに来ているのであれば、きちんと片付けてほしい」（河川巡視員）「食べ残し、バーベキューに関わるグッズ、コンロや網、ドリンク類のごみが多い」１１日朝はわずか１時間足らずの間に、ごみ袋がいっぱいになるほどの量が集まりました。（松本カメラマン）「豊平川の河川敷です。多くの若者がバーベキューを楽しんでいます」最大１２連休となった大型連休最終日の５月１０日。豊平橋付近にはバーベキューを楽しむ多くの人で賑わいを見せていました。しかし、毎年課題となっているのが、楽しい時間の後に残される「ごみ」です。ごみの撤去に使われるのは税金です。北海道開発局札幌河川事務所が昨年度、豊平川など管理する河川でごみを処理した費用は、およそ２７００万円もかかったといいます。（北海道開発局札幌河川事務所 藤田明子河川管理指導官）「２、３年前と比べて多少減少傾向にあるが、依然としてごみは多いです。利用されている人も多くいるので、ぜひ思いやりをもって、ごみは必ず持ち帰るなど、優しさをもった対応をお願いしたい」この時期、問題となるバーベキューのごみ。一人ひとりがマナーを守り、責任ある行動を取ることが求められます。