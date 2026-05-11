アイリスオーヤマは、室温変化に応じて自動で運転を制御する「室温連動モード」を新たに搭載したサーキュレーター「WOOZOO 360 i」（ウーズー サンロクマル アイ）を、2026年5月8日に発売しました。カラーはホワイトとグレーの2色。価格はオープンプライスで、公式通販サイトでの販売価格は1万800円（税込）。 「WOOZOO 360 i」 記事のポイント エアコンの冷暖房効率をアップするサーキュレーターは、かしこく使えば省エ