Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。本日2026年5月11日は、スタンド付きで充電しながら快適に使えるXiaomi（シャオミ）の多機能モバイルバッテリー「Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」