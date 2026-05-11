７月１４日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル」の対戦カード発表会見が１１日、都内で行われ、メインイベントのスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０回戦にＷＢＡ世界同級５位・堤駿斗（２６）＝志成＝が出場することが発表された。対戦相手は未定。堤は昨年１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで当時のＷＢＡ同級正規王者ジェームス・ディケンズ