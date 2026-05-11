７月１４日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル」の対戦カード発表会見が１１日、都内で行われ、メインイベントのスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０回戦にＷＢＡ世界同級５位・堤駿斗（２６）＝志成＝が出場することが発表された。対戦相手は未定。

堤は昨年１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで当時のＷＢＡ同級正規王者ジェームス・ディケンズ（英国）に挑戦する予定だったが、試合２週間前のスパーリングで眼窩（がんか）底を骨折したため試合が中止となった。昨年８月１６日にサウジアラビアで２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（英国）を３回ＴＫＯで下して以来１１か月ぶりのリングとなる。「昨年１２月は大きなチャンスを逃してしまって落ち込む時期もあったが、しっかり練習して自分のボクシングをレベルアップさせることにつとめていた。今回の試合でまたみなさんに期待してもらえるような試合をしたい」と意気込みを語った。

今回の試合が“世界前哨戦”となる。現在、世界ランクはＷＢＡ５位、ＩＢＦ８位、ＷＢＯ１２位につける。興行を主催する大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は、堤を「次のボクシング界を背負っていく選手」と期待し、「この７月１４日の試合で勝利を収めて、また世界につながっていく試合になると思う」と話した。志成ジムの二宮雄介代表も「世界に出ていく試合として位置づけていただけたら」とし、対戦相手についても「世界ランカーをベースに考えている。元世界チャンピオンクラスを呼ぼうと思っている」と明かした。

堤は昨年１２月に目の手術を受けた後、今年２月から練習を再開。４月から実戦練習を開始している。「対戦相手はまだ決まっていないが、どんな相手でも判定ではなくしっかり倒して、今の４団体の世界チャンピオンにプレッシャーをかけられるような勝ち方をしたい。見ているボクシングファンの方々にも『もう世界以外ないだろう』『前哨戦はもういいんじゃないか』と言ってもらえるような内容をお見せしたい」と世界挑戦へアピールする快勝を誓った。

興行の対戦カードは以下の通り。

▽スーパーフェザー級１０回戦

ＷＢＡ同級５位・堤駿斗（志成＝８戦全勝５ＫＯ）―対戦相手未定

▽ウエルター級８回戦

東洋太平洋同級１３位・野上昂生（大橋＝５勝３ＫＯ１敗）―東洋太平洋同級７位・湯場海樹（ＹＵＶＡＸ＝１３勝８ＫＯ５敗２分け）

▽スーパーライト級８回戦

日本ライト級４位・アオキクリスチャーノ（角海老宝石＝１９勝１２ＫＯ１３敗２分け）―菊池音央（志成＝６勝４ＫＯ２敗）

▽５３キロ契約８回戦

日本スーパーフライ級２位・重里侃太朗（志成＝８勝２ＫＯ１敗２分け）―チョンラティ・スィーラット（タイ＝１２勝８ＫＯ５敗１分け）

▽ライト級８回戦

日本同級７位・川口高良（協栄＝１０勝６ＫＯ１敗１分け）―日本スーパーフェザー級１３位・梶野翔太（角海老宝石＝６勝４ＫＯ１敗１分け）

▽６４キロ契約８回戦

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級１３位・由良謙神（志成＝５戦全勝４ＫＯ）―ラッタコン・タッサウォン（タイ＝２５勝１５ＫＯ２１敗１分け）