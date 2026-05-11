「セブンプレミアム 濃厚 G 系ラーメン」セブン−イレブン・ジャパンは、セブン−イレブンの冷凍食品史上、最大級（従来品比）のボリュームを誇る新商品「セブンプレミアム 濃厚 G 系ラーメン」を、5月12日から全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。同商品は、約810g（記載のグラム数は目安。製造の過程で多少の誤差が生じる場合がある）という、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。専門店さな