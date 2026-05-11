

「セブンプレミアム 濃厚 G 系ラーメン」

セブン−イレブン・ジャパンは、セブン−イレブンの冷凍食品史上、最大級（従来品比）のボリュームを誇る新商品「セブンプレミアム 濃厚 G 系ラーメン」を、5月12日から全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。

同商品は、約810g（記載のグラム数は目安。製造の過程で多少の誤差が生じる場合がある）という、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。専門店さながらの極太ワシワシ麺と、濃厚な背脂ニンニクスープを、解凍いらずで「鍋にポン！」と入れて火にかけるだけで楽しめる、「簡便さ」と「ほんのひと手間でできるおししさ」を目指した。「にんにく」、「背脂」のガツンとした濃厚な味わいがやみつきになる。さらに、「もやし」や「半熟煮たまご」などのトッピングを加えて好みにアレンジする楽しさもある（もやし、半熟煮玉子は別売り）。

「今日は気兼ねなく、がっつりと食べたい！」という日、誰の目も気にせず自宅で味わう背徳的なご褒美ラーメンとして、ぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］798円（税別）

［発売日］5月12日（火）から順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp