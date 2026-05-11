宝塚歌劇団の元雪組トップスターで、女優の麻実れいが１１日、「ＴＯＫＹＯＦＭ／ＢＳ１１ｐｒｅｓｅｎｔｓ昭和１００周年記念昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎｏｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、東京・日本武道館）の記者発表会に登場した。宝塚歌劇団のレジェンドスターたちが昭和の名曲を披露するコンサート。黒のジャケットに白いパンツとスタイリッシュな出で