宝塚歌劇団の元雪組トップスターで、女優の麻実れいが１１日、「ＴＯＫＹＯ ＦＭ／ＢＳ１１ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 昭和１００周年記念 昭和ゴールデンＨＩＴＳ １００ ｉｎ ｏｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、東京・日本武道館）の記者発表会に登場した。

宝塚歌劇団のレジェンドスターたちが昭和の名曲を披露するコンサート。黒のジャケットに白いパンツとスタイリッシュな出で立ちで現れた麻実は、自身にとっての昭和の名曲を尋ねられると、「今回のリストにはないんですけれども、因幡晃さんの『わかって下さい』です。生まれて初めてＬＰ（レコード）を買いました」と回想した。

同イベントで楽しみにしていることについて、「武道館という大きな場所で昭和の歌を歌える。そしてＯＧたちと、再びまた皆様の前にお目にかかれるのは、一番の喜びでうれしいことです」とほほえんだ。昨年４月に開催された大阪・関西万博での宝塚ＯＧたちによる公演も振り返り、「ＯＧたちのパワーのすごさを感じて、本当に宝塚って素敵なところだなと。今日もまた、そして本番もご一緒できて幸せなことだなと思います」と感慨深げに語った。

司会役を務める元宝塚歌劇団元月組トップ娘役の黒木瞳についても言及。「久しぶりにお会いできるのがうれしい。しっかりものの黒木さんなので、私がどんなことをしちゃっても、きちんとまとめて先に進めてくださる方。安心して舞台に立ちたいと思います」と回答。さらに「黒木さん、お願いします」とカメラに向かって呼び掛け、会場の笑いを誘った。