ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月10日（日）に、子どもから大人まで楽しめるエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内にある「セサミストリート・ファン・ワールド」をクローズ。約14年の歴史に幕を下ろした同日にパーク公式Instagramが、エルモとクッキーモンスターからの手紙を公開した。【写真】「泣ける」と話題のエルモ＆クッキーモンスターからの直筆の手紙全文■「これからもいっしょ」今回クローズした「セサ