USJ『セサミ』エリアがクローズ エルモ＆クッキーモンスターからの手紙が「泣ける」と話題
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月10日（日）に、子どもから大人まで楽しめるエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内にある「セサミストリート・ファン・ワールド」をクローズ。約14年の歴史に幕を下ろした同日にパーク公式Instagramが、エルモとクッキーモンスターからの手紙を公開した。
【写真】「泣ける」と話題のエルモ＆クッキーモンスターからの直筆の手紙全文
■「これからもいっしょ」
今回クローズした「セサミストリート・ファン・ワールド」は、2012年3月16日にオープンした「ユニバーサル・ワンダーランド」内で最大のスペースを誇り、屋内と屋外の3つのエリアを有する『セサミストリート』のゾーン。
今後の『セサミストリート』との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、3月にクローズが発表されていた。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはInstagramを通じて「これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と最終日を迎えファンに感謝。
「エルモとクッキーモンスターから心のこもったお手紙が届きましたので皆様にお届けいたします」と直筆の手紙を公開し、エルモからは「いつもありがとう！ これからもいっしょだよ！」、クッキーモンスターからは「クッキーとおなじくらいキミのことだいすきだからこれからもいっしょに、 おもいでたくさんつくりたいな！」などとメッセージが寄せられた。
粋な計らいにファンからは「たくさんの楽しい思い出をありがとう」「涙が出ちゃう」「みんなまた遊ぼうな！」「こんなお手紙みたら泣けてくる」「絶対忘れない」などと感動の声が上がっている。
なお「セサミストリート・ファン・ワールド」はクローズするが、「NO LIMIT！パレード 〜Discover U!!! バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」「セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなど、エリア外では引き続き『セサミストリート』の仲間たちとの体験を楽しめる。
引用：「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」Instagram（＠universal_studios_japan）
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
【写真】「泣ける」と話題のエルモ＆クッキーモンスターからの直筆の手紙全文
■「これからもいっしょ」
今回クローズした「セサミストリート・ファン・ワールド」は、2012年3月16日にオープンした「ユニバーサル・ワンダーランド」内で最大のスペースを誇り、屋内と屋外の3つのエリアを有する『セサミストリート』のゾーン。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはInstagramを通じて「これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と最終日を迎えファンに感謝。
「エルモとクッキーモンスターから心のこもったお手紙が届きましたので皆様にお届けいたします」と直筆の手紙を公開し、エルモからは「いつもありがとう！ これからもいっしょだよ！」、クッキーモンスターからは「クッキーとおなじくらいキミのことだいすきだからこれからもいっしょに、 おもいでたくさんつくりたいな！」などとメッセージが寄せられた。
粋な計らいにファンからは「たくさんの楽しい思い出をありがとう」「涙が出ちゃう」「みんなまた遊ぼうな！」「こんなお手紙みたら泣けてくる」「絶対忘れない」などと感動の声が上がっている。
なお「セサミストリート・ファン・ワールド」はクローズするが、「NO LIMIT！パレード 〜Discover U!!! バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」「セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなど、エリア外では引き続き『セサミストリート』の仲間たちとの体験を楽しめる。
引用：「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」Instagram（＠universal_studios_japan）
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