亀田製菓の代表商品『ハッピーターン』は、今年発売50周年を迎える。この節目を記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日『ハッピーターンズデー』に合わせ、東京駅八重洲側に広がる商業施設・東京駅一番街地下1階「東京おかしランド」にハッピーターンに特化したショップ『超ハッピーターン』を22日にオープンする。【写真】まるで宝探し!?粉に埋もれる『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』『超ハッピーター