中国自動車大手・奇瑞汽車（チェリー）やカー用品販売大手・オートバックスセブンなどが協業し、２０２７年にも日本で中国製の新型電気自動車（ＥＶ）を販売する方針を固めたことが明らかになった。オートバックスの販売網を生かし、低価格帯のＥＶ投入を目指す。奇瑞やオートバックスなど日中の５社が２５年に設立した合弁会社・ＥＭＴ（横浜市）が生産や開発、販売を手がける。ＥＭＴでは、日産自動車でかつてＥＶ「リーフ」