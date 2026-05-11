岡山県警によりますと、岡山市中区の住宅できのう（10日）、17歳の男女2人が倒れているのを発見しました。2人は搬送先の病院で死亡が確認されています。 【写真を見る】【速報】交際中の女子高校生（17）と男子高校生（17）が死亡胸に刺し傷殺人事件として捜査【岡山】 自宅の寝室で17歳の高校生2人が きのう午後8時40分ごろ、岡山市中区の住宅で、この家に住む女子高校生（17・2年生）の母親が、1階の女子高校生の寝室へ行