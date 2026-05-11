岡山県警によりますと、岡山市中区の住宅できのう（10日）、17歳の男女2人が倒れているのを発見しました。2人は搬送先の病院で死亡が確認されています。

【写真を見る】【速報】交際中の女子高校生（17）と男子高校生（17）が死亡 胸に刺し傷 殺人事件として捜査【岡山】

自宅の寝室で17歳の高校生2人が

きのう午後8時40分ごろ、岡山市中区の住宅で、この家に住む女子高校生（17・2年生）の母親が、1階の女子高校生の寝室へ行ったところ、この女子高校生と、岡山市内に住む男子高校生（17・3年生）の2人がベッドの脇の床の上で倒れているのを発見、女子高校生の祖母が消防に通報しました。



警察によりますと、2人の胸に1か所刺し傷があり、ベッドの上には果物ナイフのようなナイフ1本が発見されたということです。2人とも救急搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。



2人は交際関係にあったということで、他者と争った形跡がないこと、外部からの侵入が現時点では認められないことから、警察は無理心中なども視野に殺人事件として捜査しています。