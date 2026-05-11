歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。２年前の心臓手術後、大好きだったゴルフを控えていることを明かした。番組終盤で「コンサートはコンサートで楽しいですけど、やっぱり本当はゴルフ…」と話し出した松山。「やっぱり心臓の病気以来、『激しい運動はしないでください』って（医師に）言われてますんでね。