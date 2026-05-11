◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節福島4−2磐田（2026年5月10日）明治安田J2・J3百年構想リーグは14試合が行われ、東B組のJ3福島はホームでJ2磐田に4―2で勝利した。FW三浦知良は後半43分から途中出場し自身のJリーグ最年長出場記録を59歳2カ月14日に更新。東A組の仙台と西A組の富山が1位を確定させた。FWカズは母の日にピンク色のサードユニホームに身を包み、後半43分から3トップの中央で約6分間プレーした。J2磐田