◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・前田悠伍投手（２０）が１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）に先発し、５回を５安打２失点の粘投で今季初白星を挙げた。滋賀・長浜市生まれで湖北ボーイズ、大阪桐蔭出身の２３年のドラフト１位左腕が、待望の本拠地初勝利。昨年９月の左肘関節クリーニング術を乗り越え、先発ローテ定着に大きな一歩を踏み出した。雄たけびを上げ、感情を