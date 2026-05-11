◆パ・リーグ ソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・前田悠伍投手（２０）が１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）に先発し、５回を５安打２失点の粘投で今季初白星を挙げた。滋賀・長浜市生まれで湖北ボーイズ、大阪桐蔭出身の２３年のドラフト１位左腕が、待望の本拠地初勝利。昨年９月の左肘関節クリーニング術を乗り越え、先発ローテ定着に大きな一歩を踏み出した。

雄たけびを上げ、感情を爆発させた。ソフトバンク・前田悠は１点リードの５回２死一、三塁。ロッテ・上田に対し、フルカウントからの７球目、真ん中高めの直球で空振り三振を奪った。「ここで１軍か２軍か決まる。絶対抑えようと思った」。５回２失点で今季初勝利と本拠地初白星。「満員のお客さんの前でヒーローになれてうれしい」と笑顔を見せた。

「ファームではファウルになる球も１球で仕留められる」と１軍の打者を抑える難しさを話していた中で、この日も４回以外は走者を背負う投球。５回で９４球と球数も要したが、何とか踏ん張った。小久保監督も「三振で切り抜けたのは成長を感じた」と評価した。

球速が落ちる課題を抱えていたクイックも克服した。４月中旬に自主トレでも師事した米大リーグ・カブスの今永に連絡を取ると、仰天のアドバイスをもらった。「目を閉じてシャドーピッチングしたらいいよ」。視界に入る情報を遮断することで、右足を着くタイミングとリリースが見事にはまった。「めちゃくちゃ良くて」。７日の投手練習でも実践。世界で戦う先輩左腕に感謝し、好投につなげた。

プロ２勝目を手にしたが、満足感はない。「結果はうれしいが、反省点がある。もう（余韻は）浸り終わったので、良かった点、悪かった点と自分の感じた点は明日以降につなげたい」。ソフトバンクの未来を背負うエース候補が無限大の可能性を、自分色に染めていく。（森口 登生）