「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）ＲＩＺＩＮで活躍する現役高校生格闘家のＮＯＥＬ（１７）が驚きの姿を公開した。９日に行われた大会前夜祭でＲＩＺＩＮガールの衣装を着た姿を披露。本物のＲＩＺＩＮガールとともに、ポーズをとった姿などとともに「前夜祭楽しすぎました！！当日にＲＩＺＩＮガールの衣装を着させていただくことになり、ぽよぽよ・・・もはやバキバキの体で衣装を着させていただ