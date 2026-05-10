世界最高峰の自動車競技＝F1で優勝したマシンをはじめ、貴重なクラシックカーを集めて展示する催しがきょう、高岡市で開かれ、家族連れらでにぎわいました。おとぎの森公園で開かれた「クラシックカーの世界」は、今年で5回目で、県の内外から愛好家が乗りつけたクラシックカーなど合わせて108台が展示されました。今回は特別に、1985年のF1グランプリで優勝した「ウィリアムズ・ホンダFW10」や、1966年に開発さ