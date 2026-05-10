遼寧省のロボット企業、大連蒂艾斯科技発展で貸し出しを待つロボット。（２０２５年８月８日撮影、瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽5月10日】エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）がここ数年、急速に進展するにつれ、中国ではロボットレンタル市場が活況を呈し、日常生活のさまざまな場面にロボットが普及し始めている。遼寧省大連市のロボット企業、大連蒂艾斯科技発展のレンタルロボットは、学生に歴史を説明し科学知識を