Verde/が新ビジュアルの解禁とともに、新たなライブシリーズとして東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞の開催を発表した。本ツアーの最大の見どころは、各公演においてShouの仲間といえる存在＝”TRIBE”がゲストボーカルとして参戦すること。ゲストアーティストについては近日発表となっている。さらに、全4公演すべてに足を運んだ方へ感謝の証として「全通特典」が用意されている。Verde/ メンバーのサイン