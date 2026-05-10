Verde/、新ビジュアル公開。東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞開催へ
Verde/が新ビジュアルの解禁とともに、新たなライブシリーズとして東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞の開催を発表した。
本ツアーの最大の見どころは、各公演においてShouの仲間といえる存在＝”TRIBE”がゲストボーカルとして参戦すること。ゲストアーティストについては近日発表となっている。
さらに、全4公演すべてに足を運んだ方へ感謝の証として「全通特典」が用意されている。Verde/ メンバーのサインが印字された、本ツアー限定の「オリジナルライブパス」がプレゼントされるとのこと。
＜NEO TOKYO TRIBE®＞は8月8日(土)渋谷CHELSEA HOTELを皮切りに10月まで4公演が開催される。Verde/はこのほか、6月3日にニューシングル「Static Eden/」をリリースしリリースパーティーやジョイントライブなどを開催予定だ。
■NEW SINGLE「Static Eden/」
2026.06.03 配信リリース
＜収録内容＞
01.Static Eden/(Opening)
02.Static Eden/
03.Static Eden/(Instrumental)
＜価格＞
\1,980（tax in）
＜販売＞
OFFICIAL WEB SHOP / LIVE会場 / ULTRA SHIBUYA
各ストリーミング配信サービスにて同日配信開始
＜POP UP EVENT＞
2026年6月3日（水）〜2026年6月14日（日）
場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）
・Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ライブフォトパネル展
・Pulse/ & Static Eden/ Shou着用衣装展示
・コラボプリクラ
・イベント期間限定オリジナルドリンク
※6月3日（水）〜6月6日（土）の間は衣装展示は行いません。6月7日（日）以降お楽しみいただけます。
※フォトパネルおよび衣装展示はご自由に撮影いただけます。
＜RELEASE EVENT＞
2026年6月6日(土)
公開インタビュー + お渡し会(オリジナルフォトカード全3種よりランダム1枚)
場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）
OPEN 17:00 START 17:30
＜購入特典＞
■6月5日(金)下北沢シャングリラ 会場購入特典
Verde/ One Man Live 2026[ DECODING EDEN ]〜Static Eden Release Party〜
当日、会場物販にてCDをご購入の方へ終演後サイン会に参加できる特典券を配布。
■OFFICIAL WEB SHOP購入特典
CD1枚ご購入ごとに、限定フォトカード1枚プレゼント（全5種のうちランダム1種）
■Verde/ Monthly GIG＜NEO TOKYO TRIBE®︎＞
08.08(SAT) SHIBUYA CHELSEA HOTEL
09.18(FRI) SHIBUYA 近未来会館
09.25(FRI) HATSUDAI DOORS
10.24(SAT) SHIBUYA REX
各公演SPECIAL GUEST出演
＊出演GUESTは近日発表
Member
Gt.優介(摩天楼オペラ)
Ba.燿(摩天楼オペラ)
Dr.KEN’ICHI
[8.8&10.24]OPEN 17:00 / START 17:30
[9.18&9.25]OPEN 18:00 / START 18:30
TICKET：各公演\6,600(税込／ドリンク代別途必要)
[購入特典：LIMITED PICTURE TICKET]
※特典は各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。
FC最速先行受付
5/9(Sat)21:00〜5/24(Sun)23:59
【全公演来場特典】
全4公演お越しいただいた方には「オリジナルライブパス(Verde/ MEMBERコメント動画QR+MEMBERサイン印字付き)」プレゼント
※特典の引き換えは10/24公演終演後、各公演のLIMITED PICTURE TICKET半券を物販までお持ちください。
■＜Verde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ]~Static Eden Release Party~＞
2026年6月5日（金）下北沢シャングリラ
Member
Gt.優介(摩天楼オペラ)
Ba.燿(摩天楼オペラ)
Dr.KEN’ICHI
【第1部】FIRST FREE GIG
OPEN16:00 / START16:30
TICKET：FREE(ドリンク代別途必要)
【第2部】ONEMAN SHOW
OPEN18:30 / START19:00
TICKET：\6,600(税込／ドリンク代別途必要)
■＜Shou &［ kei ］Joint Show 堕天國‐Lost Paradise‐＞
7.5（Sat）東京キネマ倶楽部
OPEN 17:00 / START 17:30
＜Guest Musician＞
AKi
KAZAMI(DaizyStripper)
後藤泰観
KEN’ICHI
会場限定販売CD「Reimei/」RELEASE
＜TICKET＞
【S指定席チケット】￥11,000 (税込／ドリンク代別途必要)
特典：［優先入場+Shou ×[ kei ] 2shot PHOTO]
【A指定席チケット】\6,600 (税込／ドリンク代別途必要)
【学割チケット】￥3,300 (税込／ドリンク代別途必要)
※小学生から大学生が対象となります。入場時に有効な学生証の提示をお願いいたします。
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