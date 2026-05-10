Verde/が新ビジュアルの解禁とともに、新たなライブシリーズとして東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞の開催を発表した。

本ツアーの最大の見どころは、各公演においてShouの仲間といえる存在＝”TRIBE”がゲストボーカルとして参戦すること。ゲストアーティストについては近日発表となっている。

さらに、全4公演すべてに足を運んだ方へ感謝の証として「全通特典」が用意されている。Verde/ メンバーのサインが印字された、本ツアー限定の「オリジナルライブパス」がプレゼントされるとのこと。

＜NEO TOKYO TRIBE®＞は8月8日(土)渋谷CHELSEA HOTELを皮切りに10月まで4公演が開催される。Verde/はこのほか、6月3日にニューシングル「Static Eden/」をリリースしリリースパーティーやジョイントライブなどを開催予定だ。

■NEW SINGLE「Static Eden/」

2026.06.03 配信リリース ＜収録内容＞

01.Static Eden/(Opening)

02.Static Eden/

03.Static Eden/(Instrumental) ＜価格＞

\1,980（tax in） ＜販売＞

OFFICIAL WEB SHOP / LIVE会場 / ULTRA SHIBUYA

各ストリーミング配信サービスにて同日配信開始 ＜POP UP EVENT＞

2026年6月3日（水）〜2026年6月14日（日）

場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）

・Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ライブフォトパネル展

・Pulse/ & Static Eden/ Shou着用衣装展示

・コラボプリクラ

・イベント期間限定オリジナルドリンク

※6月3日（水）〜6月6日（土）の間は衣装展示は行いません。6月7日（日）以降お楽しみいただけます。

※フォトパネルおよび衣装展示はご自由に撮影いただけます。 ＜RELEASE EVENT＞

2026年6月6日(土)

公開インタビュー + お渡し会(オリジナルフォトカード全3種よりランダム1枚)

場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）

OPEN 17:00 START 17:30 ＜購入特典＞

■6月5日(金)下北沢シャングリラ 会場購入特典

Verde/ One Man Live 2026[ DECODING EDEN ]〜Static Eden Release Party〜

当日、会場物販にてCDをご購入の方へ終演後サイン会に参加できる特典券を配布。 ■OFFICIAL WEB SHOP購入特典

CD1枚ご購入ごとに、限定フォトカード1枚プレゼント（全5種のうちランダム1種）

■Verde/ Monthly GIG＜NEO TOKYO TRIBE®︎＞ 08.08(SAT) SHIBUYA CHELSEA HOTEL

09.18(FRI) SHIBUYA 近未来会館

09.25(FRI) HATSUDAI DOORS

10.24(SAT) SHIBUYA REX 各公演SPECIAL GUEST出演

＊出演GUESTは近日発表 Member

Gt.優介(摩天楼オペラ)

Ba.燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI [8.8&10.24]OPEN 17:00 / START 17:30

[9.18&9.25]OPEN 18:00 / START 18:30 TICKET：各公演\6,600(税込／ドリンク代別途必要)

[購入特典：LIMITED PICTURE TICKET]

※特典は各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。 FC最速先行受付

5/9(Sat)21:00〜5/24(Sun)23:59 【全公演来場特典】

全4公演お越しいただいた方には「オリジナルライブパス(Verde/ MEMBERコメント動画QR+MEMBERサイン印字付き)」プレゼント

※特典の引き換えは10/24公演終演後、各公演のLIMITED PICTURE TICKET半券を物販までお持ちください。

■＜Verde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ]~Static Eden Release Party~＞

2026年6月5日（金）下北沢シャングリラ Member

Gt.優介(摩天楼オペラ)

Ba.燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI 【第1部】FIRST FREE GIG

OPEN16:00 / START16:30

TICKET：FREE(ドリンク代別途必要) 【第2部】ONEMAN SHOW

OPEN18:30 / START19:00

TICKET：\6,600(税込／ドリンク代別途必要)

■＜Shou &［ kei ］Joint Show 堕天國‐Lost Paradise‐＞ 7.5（Sat）東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 / START 17:30 ＜Guest Musician＞

AKi

KAZAMI(DaizyStripper)

後藤泰観

KEN’ICHI 会場限定販売CD「Reimei/」RELEASE ＜TICKET＞

【S指定席チケット】￥11,000 (税込／ドリンク代別途必要)

特典：［優先入場+Shou ×[ kei ] 2shot PHOTO] 【A指定席チケット】\6,600 (税込／ドリンク代別途必要)

【学割チケット】￥3,300 (税込／ドリンク代別途必要)

※小学生から大学生が対象となります。入場時に有効な学生証の提示をお願いいたします。