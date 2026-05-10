【モデルプレス＝2026/05/10】SixTONESの森本慎太郎が、5月9日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。憧れの人物を明かした。【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿◆SixTONES森本慎太郎、長瀬智也への憧れ語る最近DVDボックスを購入したという森本。元TOKIOの長瀬智也主演のドラマ「泣くな、はらちゃん」（日本テレビ／2013