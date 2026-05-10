J1百年構想リーグ地域リーグ第16節 横浜FM 1（0(4PK5)0）1 鹿島14:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数32,182人試合データリンクはこちら横浜FMの積極性と鹿島の緩慢性が目立つ試合になった。立ち上がりからペースは横浜F・マリノスが握り続ける。積極的に前に出てボールを奪うと次々に飛び出していき攻撃の連続性を作った。シュートは鹿島の6本に対して横浜FMは13本。動きが鈍い鹿島を攻め立てる。その姿勢が実ったのが58分。ユ