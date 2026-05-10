【モデルプレス＝2026/05/10】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】LDHイケメンが「KCON」初出演でオーラ全開◆岩田剛典「KCON」初出演今回、スペシャルパフォーマーとしてGAN名義で「KCON」に初出演する岩田。グレーのスーツ姿にリムレスメガネを合わせたスタイリングで登場し、「この日限りのス