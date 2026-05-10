三代目JSB岩田剛典「KCON」初出演 韓国活動に意欲「今まさに取り組んでる途中」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/10】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】LDHイケメンが「KCON」初出演でオーラ全開
今回、スペシャルパフォーマーとしてGAN名義で「KCON」に初出演する岩田。グレーのスーツ姿にリムレスメガネを合わせたスタイリングで登場し、「この日限りのスペシャルパフォーマンスを作ってきたので、ぜひ皆さん声を出して楽しんでいただきたいなという風に思ってます」と呼びかけた。
2026年3月に韓国でライブを実施したが「今後も韓国のファンの皆さんに会う予定はありますでしょうか？」と尋ねられると「はい、もちろん計画していきたいなと思いますし、韓国のアーティストさんとも色々楽曲制作だったりとか、いろんな形で皆さんに楽しんでいただけるようなことを今まさに取り組んでる途中なので、楽しみにしていてください」と意気込み。最後には「カムサハムニダ〜」と韓国語で挨拶していた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆岩田剛典「KCON」初出演
今回、スペシャルパフォーマーとしてGAN名義で「KCON」に初出演する岩田。グレーのスーツ姿にリムレスメガネを合わせたスタイリングで登場し、「この日限りのスペシャルパフォーマンスを作ってきたので、ぜひ皆さん声を出して楽しんでいただきたいなという風に思ってます」と呼びかけた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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