三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【写真】リムネスめがねがかっこいい！岩田剛典岩田は「皆さん、盛り上がっていますか？」と登場。リムレスめがねにスーツをさらりと着こなした岩田は、レッドカーペットでもルダ