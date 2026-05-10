【モデルプレス＝2026/05/10】女優の篠田麻里子が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からの手作りプレゼントを公開した。【写真】再婚の40歳元AKB「色使いに才能を感じる」6歳娘からのイラスト入りプレゼント◆篠田麻里子、娘からの母の日の贈り物披露篠田は「可愛い贈り物ありがとう」と感謝の言葉を添え、娘からの母の日のプレゼントを公開。色とりどりのスティックを並べた土台に、家族3人が仲良く手をつないだ絵