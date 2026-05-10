篠田麻里子、6歳娘からの母の日の手作りプレゼント公開「3人のイラストが可愛すぎる」「一生の宝物」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の篠田麻里子が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からの手作りプレゼントを公開した。
【写真】再婚の40歳元AKB「色使いに才能を感じる」6歳娘からのイラスト入りプレゼント
篠田は「可愛い贈り物ありがとう」と感謝の言葉を添え、娘からの母の日のプレゼントを公開。色とりどりのスティックを並べた土台に、家族3人が仲良く手をつないだ絵が描かれたハート型の紙を貼った作品を披露した。キラキラのパーツやシールで丁寧にデコレーションされ、心のこもった手作り作品となっている。
この投稿には「3人のイラストが可愛すぎる」「手作りの温かさが伝わってきて泣ける」「一生の宝物」「色使いに才能を感じる」「幸せが詰まってる」「天使のセンス」といった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆篠田麻里子、娘からの母の日の贈り物披露
篠田は「可愛い贈り物ありがとう」と感謝の言葉を添え、娘からの母の日のプレゼントを公開。色とりどりのスティックを並べた土台に、家族3人が仲良く手をつないだ絵が描かれたハート型の紙を貼った作品を披露した。キラキラのパーツやシールで丁寧にデコレーションされ、心のこもった手作り作品となっている。
◆篠田麻里子の投稿が話題
この投稿には「3人のイラストが可愛すぎる」「手作りの温かさが伝わってきて泣ける」「一生の宝物」「色使いに才能を感じる」「幸せが詰まってる」「天使のセンス」といった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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