Image: 株式会社LIMON こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自宅で家族や仲間と楽しく焼肉やグリル料理を楽しみたいけれど、煙やニオイはやっぱり気になりますよね。特に賃貸だと壁に染み付く汚れなども避けたいところ。そんな悩みを解決してくれそうなのが、現在machi-yaで先行販売中の「超少煙グリルDX」。遠赤外線カーボンヒーターをサイドに備え