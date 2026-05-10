18世紀の著名画家ジョシュア・レノルズによる肖像画。「ジャージー」の名で知られる少年は英海軍大尉ポール・ヘンリー・オーリーの隣に描かれている/National Trust Imagesロンドン（CNN）名高い18世紀の肖像画家、ジョシュア・レノルズによる黒人奴隷少年「ジャージー」の描写は長年、美術史家の頭を悩ませてきた。この少年は誰で、どんな人生を送ったのか――。そもそも少年は実在したのか。英文化財保護団体ナショナル・トラス