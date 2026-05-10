【WWE】BACK LASH（5月9日・日本時間10日／フロリダ・タンパ）【映像】完璧な“毒霧封じ”が炸裂 史上初の日本人女子対決日本人女子レスラー二人の因縁と愛憎にまみれたストーリーが大舞台でついに決着。1年半近く続いた泥沼の師弟抗争は、完璧な“毒霧封じ”で流れが一変。勝者の深々な一礼に感極まった敗者が涙のハグ＆キスで応えるという劇的なノーサイドで幕。互いに譲らぬ攻防にファンから「日本のプロレスを見せた」など感