俳優・奈緒が、あす11日より放映開始される、医療・介護・保育・ヘルスケア業界の求人・転職プラットフォーム「レバウェル」新CM『身近な人の決断』篇に出演する。奈緒が、看護師・介護職・保育士の3役を演じる。【動画】奈緒、看護師・介護職・保育士の3役看護師役では、夜勤中のスタッフステーションで先輩の転職の話を聞き、「じつは私も…」と話を切り出そうとした瞬間にPHSが鳴り、伝えたかった言葉を飲み込みながら患者