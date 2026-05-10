マンチェスター・シティのオーナーであり、アラブ首長国連邦（UAE）の副首相も務めるシェイク・マンスール氏に対し、イギリス政府へ制裁を求める声が強まっている。『The Athletic』が報じている。人権団体『FairSquare』などは、マンスール氏がスーダン内戦で戦争犯罪を指摘される武装勢力『RSF』を支援している疑いがあるとして、資産凍結を含めた厳格な調査を求めている。この問題の背景には、2年間で15万人以上の死者を出した