先月行われた自民党大会で、高市早苗首相は憲法改正について「時は来た」と語った。 高市氏は、雑誌「諸君！」2005年6月号（文藝春秋）の特集「わが九条『改正』試案」への寄稿において、自衛のための「国防軍」保有と武力行使を明認する「九条改正私案」を公表している。また、それ以前から一貫して主張している「創憲」に近い改憲論を見ると高市氏の憲法観が浮かび上がってくる。 例えば、憲法前文には「平和を愛する諸国民