BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ジェシカ ペグラ / ストーム ハンター] 0 - 2 [ディアナ シナイジェル / ミラ アンドレーバ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第12日がイタリア ローマで行われ、女子ダブルス準決勝で、ジェシカ ペグラ / ストーム ハンター