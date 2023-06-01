プレミアリーグ第36節が9日に行われ、マンチェスター・シティとブレントフォードが対戦した。マンチェスター・シティは前節のエヴァートン戦を引き分けという結果で終え、首位アーセナルとの暫定の勝ち点差は「5」となった。プレミアリーグ優勝を考えると1つも勝ち点を落とせないだけに、直実に勝利をつかむことはできるか。対するブレントフォードは、試合開始前の時点で勝ち点「51」のリーグ8位につけている。一足先に今節