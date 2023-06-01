インテルに所属するFWアンジェ・ヨアン・ボニーのコートジボワールへの国籍変更が正式に承認された。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。コートジボワール人の両親のもと、フランスで生まれ育ったボニー。フランスのシャトールーでプロキャリアをスタートし、2021年夏に加入したパルマでセリエA昇格に貢献する活躍をみせると、今シーズンからインテルへステップアップ。ここまで公式戦44試合7ゴール7アシストの数字を残し