◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神は、大山悠輔内野手（31）の今季初の欠場が響き、9日のDeNA戦（甲子園）に1―3で逆転負けした。主軸の1人が不在の打線はつながりを欠き、犠飛による1得点のみ。2試合連続の1得点に加え、3試合連続2桁三振という停滞感も浮き彫りになった。今季初の2カード連続負け越しとなり、藤川球児監督（45）は「我慢」を強調した。大山不在を、いきなりつけ込まれた。初回2死二