ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」が１０日に幕を開ける。上平真二（５２＝広島）がタッグを組むのは前回、末永和也が優出（６着）を果たした３５号機。「一人で乗った感じは、しっかり水をつかんでいる感じがあった。特訓でもみんなと一緒くらいだし、特に気になる部分もない」と及第点の付く動きにひと安心。「ペラもイメージ的にこんな形かなというのに近かった」と調整の方向性も定まっている。当地