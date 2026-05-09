【モデルプレス＝2026/05/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】世界的アイドルグループ、美脚輝くミニ丈衣装◆NiziU、レカペ登場NiziUはファンに手を振りながらレッドカーペットに登場。今日のために準備してきたことについて少しのネタバレをお願いされると、MAYA（マヤ）は「『KCON』のステ