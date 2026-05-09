【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が、5月10日22時よりMBS/TBS系で放送される『日曜日の初耳学』にゲスト出演する。 ■学生時代は「英語で赤点を取っていた」 林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」のゲストに、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久が登場。 米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』