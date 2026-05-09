テレ東系にて『ポケットモンスター音楽祭』が15日午後6時55分から放送される。このたび、番組公式サイトにて第1弾出演者が発表された。【動画】歌詞が泣けちゃう…松本梨香が熱唱した一発撮りの「めざせポケモンマスター」22日から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章の主題歌をはじめ、オープニングテーマやエンディングテーマ、さらには、豪華海外アーティストによるポケモンの楽曲まで。今