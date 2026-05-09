球審はヘルメットの左側頭部、塁審は帽子のひさしの裏に刻んだ「29」東京六大学連盟の審判員が9日、バットが側頭部に直撃し意識不明の状態が続いているNPBの川上拓斗審判員の回復を祈り、川上審判員の袖番号「29」を付けて試合に臨んだ。試合後、一塁塁審を務めた山口智久審判員は「早い回復を祈りたいというのが、六大学のメンバーの思いです」と、29に込めた願いを明かした。東京六大学野球春季リーグ第5週1日目、第1試合の